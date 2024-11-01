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Расписание матчей 17 тура РПЛ сезона 2024/2025

Сегодня, 08:55 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей 17 тура РПЛ

В 17 туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/2025 состоится один матч с приставкой «супер». «Краснодар» будет принимать на своем поле «Спартак». Смотреть онлайн встречу можно будет в эфире «Матч ТВ».

Лидер чемпионата «Зенит» будет играть дома с «Крыльями Советов», ЦСКА сыграет в Москве с «Рубином».

Занимающий третью строчку «Локомотив» встретится в Черкизово с «Химками», московское «Динамо» отправится в гости к «Ахмату».

Расписание матчей 17 тура РПЛ:

30 ноября: 14:00 Акрон – Оренбург, 16:30 ЦСКА – Рубин, 19:00 Ростов – Пари НН.

1 декабря: 14:00 Локомотив – Химки, 16:30 Зенит – Крылья Советов, 19:00 Динамо Мх – Факел, 19:30 Краснодар – Спартак.

2 декабря: 19:00 Ахмат – Динамо М.
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    Источник: HR Новости







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