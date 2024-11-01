«Скорая помощь» 7 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 10:28 Автор: Андрей Моисеев

Новый сезон российского сериала «Скорая помощь» рассказывает о буднях работников скорой медицинской помощи. Главный герой фильма Константин Кулыгин (Гоша Куценко) продолжит помогать больным и нередко спасать их жизни.

7 сезон сериала «Скорая помощь»

Премьера 7 сезона сериала «Скорая помощь» состоится 18 ноября 2024 года на телеканале НТВ. Всего в новом сезоне выйдет 24 серии.

Интересный факт: 7 сезон не будет финальным. Этим летом прошли съемки восьмого сезона, премьера которого состоится в 2025 году.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 15 октября 2018 года, заключительная серия вышла 26 октября. В первом сезоне было снято 20 серий.

1 сезон: 15 — 26 октября 2018 (20 серий)

2 сезон: 28 октября — 8 ноября 2019 (20 серий)

3 сезон: 2 — 13 ноября 2020 (20 серий)

4 сезон: 1 — 12 ноября 2021 (20 серий)

5 сезон: 28 ноября — 8 декабря 2022 (20 серий)

6 сезон: 7 — 22 ноября 2023 (24 серии)

Жанр - мелодрама, драма.

Страна — Россия.

Режиссер — Богдан Дробязко.

Актеры — Гоша Куценко, Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Петр Баранчеев, Олег Тактаров, Вадим Руденко, Дмитрий Янышевский.

Смотреть онлайн 11 и 12 серию сериала «Скорая помощь» на телеканале НТВ 25 ноября 2024, в 20:00 (МСК).

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Фото: НТВ.