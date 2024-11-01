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«Извне» (2024) 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 10:33 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Извне 3 сезон

Жители маленького американского города, застрявшие в нем не по своей воле, пытаются сохранять спокойствие и найти выход. Но это днем, ночью им приходится отбиваться от пугающих обитателей леса.

3 сезон сериала «Извне»

Премьера 3 сезона сериала «Извне» состоялась 22 сентября 2024 года на телеканале MGM+. В России 9 серию (и все другие) можно смотреть бесплатно онлайн на Rutube.

Дата выхода новых серий:

10 серия — 25 ноября (заключительная)

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в США на телеканале Epix 20 февраля 2022 года. Заключительная 10-я серия первого сезона вышла на экраны 10 апреля.

1 сезон: 20 февраля — 10 апреля 2022 (10 серий)

2 сезон: 23 апреля 2023 — 25 июня 2023 (10 серии)

3 сезон: 22 сентября — 24 ноября 2024 (10 серий)

Интересный факт: декорации к сериалу построили на руинах небольшого военного городка в канадской провинции Новая Шотландия.

Оригинальное название - From.

Жанр — ужасы, фантастика, триллер.

Страна — США.

Режиссеры — Джек Бендер, Брэд Тернер, Александра Ла Рош, Дженнифер Лиао, Джефф Ренфро, Брюс МакДональд.

Актеры — Хэролд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли, Дэвид Алпей, Элизабет Сондерс, Скотт Маккорд, Рики Хе, Хлоя Ван Ландшут.

Фото: MGM+.
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    Источник: HR Новости







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