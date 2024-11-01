ЦСКА — «Ак Барс»: смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 10:49 Автор: Андрей Моисеев

В понедельник, 25 ноября, ЦСКА будет принимать на своем льду «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/25. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Московские хоккеисты набрали 35 очков после 27 матчей и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Ак Барса» также 35 очков и они идут четвертыми на Востоке.

Смотреть онлайн матч ЦСКА — «Ак Барс» можно бесплатно на сайте «Матч ТВ».

У «Ак Барса» преимущество по личным встречам — 29 побед и 24 поражения. Матч в Казани неделю назад завершился победой армейцев со счетом 3:0.