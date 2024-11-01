«Дом Дракона» 2 сезон: смотреть сериал онлайн

Сегодня, 10:57 Автор: Андрей Моисеев

Американский фэнтезийный сериал «Дом Дракона» является приквелом «Игры престолов». Действие картины разворачивается за 200 лет до событий, которые происходили в культовом сериале Джорджа Мартина. Представители династии Таргариенов ведут ожесточенную борьбу за Железный трон.

2 сезон сериала «Дом Дракона»

Премьера 2 сезона сериала «Дом Дракона» состоялась 16 июня 2024 года на американском телеканале HBO. Заключительная серия вышла на экраны 4 августа.

Интересные факты: 1 серию посмотрели на HBO более 10 млн человек; бюджет сериала составил 200 млн долларов; в 2023 году фильм получил «Золотой глобус».

Смотреть все серии в хорошем качестве можно в онлайн-кинотеатрах Иви и Wink.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в США на телеканале HBO 21 августа 2022 года. Заключительная 10-я серия первого сезона вышла на экраны 23 октября.

1 сезон: 21 августа — 23 октября 2022 (10 серий)

2 сезон: 16 июня — 4 августа 2024 (8 серий)

Отзывы на сериал «Дом Дракона»: «депрессивная, мрачная, гендерная сказочка о жизни буржуазии», «отличный захватывающий внимание сериал, невозможно оторваться», «кажется, создатели словчили и зачем-то помусолили тему вместо серьезной работы».

Оригинальное название - House of the Dragon.

Жанр — фэнтези, боевик, драма.

Страна — США.

Режиссеры — Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник.

Актеры — Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Рис Иванс, Стив Туссэн, Ив Бэст, Соноя Мидзуно, Фабьен Франкель.

Фото: HBO.