КХЛ: смотреть онлайн, расписание матчей на сегодня

Сегодня, 11:03 Автор: Андрей Моисеев

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. В расписании предусмотрены три перерыва — на проведение Кубка Первого канала в декабре, новогодняя пауза и на Матч звезд в феврале.

Всего в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Клубы проведут по 68 игр, сезон включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ можно на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — 25 ноября в 19:30 (ЦСКА – «Ак Барс»).

Расписание матчей КХЛ на сегодня:

25 ноября: 19:00 Нефтехимик – Куньлунь Ред Стар, 19:30 Северсталь – Салават Юлаев, 19:30 Спартак – Торпедо, 19:30 ХК Сочи – Лада, 19:30 ЦСКА – Ак Барс.

26 ноября: 17:00 Металлург Мг – Авангард, 19:30 Динамо Мн – Трактор, 19:30 Динамо М – Локомотив.