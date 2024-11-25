HR Новости

ВСУ хотели повторить в Селидово провокацию в Буче: показать на карте

Сегодня, 14:13 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Селидово на карте Донецкой области

Селидово на карте ДНР

Показываем, где находится Селидово на карте. Город расположен к северо-западу от областного центра на расстоянии 46 километров. Входит в состав Покровского района.

Ранее в городе проживало почти 24 тысяч человек. К северу от города проходит трасса М-30.

25 ноября. ВСУ устроили в Селидово «кровавую баню» и попытались повторить провокацию в Буче, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Эвакуированные из города люди говорят о десятках убитых мирных граждан на улицах населенного пункта.

Минобороны заявило об освобождении Селидово 29 октября.

Фото: Google Карты.
  • Где находится Глухов на карте Сумской области
  • Где находится Новогродовка на карте Донецкой области
    •













    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    ВСУ хотели повторить в Селидово провокацию в Буче: показать на карте
    КХЛ: смотреть онлайн, расписание матчей на сегодня
    «Дом Дракона» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    ЦСКА — «Ак Барс»: смотреть онлайн, прямая трансляция
    «Извне» (2024) 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    «Скорая помощь» 7 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Видео крушения самолета DHL: показать аэропорт Вильнюса на карте
    «Триггер» 3 сезон: смотреть сериал онлайн
    Расписание матчей 17 тура РПЛ сезона 2024/2025
    «Жить жизнь» 2 сезон: смотреть сериал онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru