ВСУ хотели повторить в Селидово провокацию в Буче: показать на карте

Показываем, где находится Селидово на карте. Город расположен к северо-западу от областного центра на расстоянии 46 километров. Входит в состав Покровского района.

Ранее в городе проживало почти 24 тысяч человек. К северу от города проходит трасса М-30.

25 ноября. ВСУ устроили в Селидово «кровавую баню» и попытались повторить провокацию в Буче, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Эвакуированные из города люди говорят о десятках убитых мирных граждан на улицах населенного пункта.

Минобороны заявило об освобождении Селидово 29 октября.

Фото: Google Карты.