«Мосгаз. Дело №10: Метроном» (2024): смотреть сериал онлайн

Очередной сезон популярного сериала «Мосгаз» продолжает рассказывать о трудовых буднях и личной жизни майора московской милиции Ивана Черкасова. Герой Андрея Смолякова теперь в отставке.

10 сезон сериала «Мосгаз»

Премьера 10 сезона сериала «Мосгаз» состоялась 4 ноября 2024 года на Первом канале. Новые серии выходили ежедневно с понедельника по четверг.

Дата выхода серий:

1 серия — 4 ноября

2 серия — 5 ноября

3 серия — 6 ноября

4 серия — 8 ноября

5 серия — 11 ноября

6 серия — 12 ноября

7 серия — 13 ноября

8 серия — 14 ноября

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась на Первом канале 29 октября 2012 года. Всего в каждом из 10-ти сезонов было снято восемь серий, исключение составил второй сезон («Палач», 10 серий).

Смотреть все серии онлайн можно в онлайн-кинотеатре Okko.

Жанр — детектив, криминал.

Страна — Россия.

Режиссеры — Евгений Звездаков.

Актеры — Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Фёдор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов.

Фото: Okko.