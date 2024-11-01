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«Мосгаз. Дело №10: Метроном» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 07:51 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Мосгаз 10 Метроном

Очередной сезон популярного сериала «Мосгаз» продолжает рассказывать о трудовых буднях и личной жизни майора московской милиции Ивана Черкасова. Герой Андрея Смолякова теперь в отставке.

10 сезон сериала «Мосгаз»

Премьера 10 сезона сериала «Мосгаз» состоялась 4 ноября 2024 года на Первом канале. Новые серии выходили ежедневно с понедельника по четверг.

Дата выхода серий:

1 серия — 4 ноября
2 серия — 5 ноября
3 серия — 6 ноября
4 серия — 8 ноября
5 серия — 11 ноября
6 серия — 12 ноября
7 серия — 13 ноября
8 серия — 14 ноября

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась на Первом канале 29 октября 2012 года. Всего в каждом из 10-ти сезонов было снято восемь серий, исключение составил второй сезон («Палач», 10 серий).

Смотреть все серии онлайн можно в онлайн-кинотеатре Okko.

Жанр — детектив, криминал.

Страна — Россия.

Режиссеры — Евгений Звездаков.

Актеры — Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Фёдор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов.

Фото: Okko.
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    Источник: HR Новости







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