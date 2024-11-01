«Мама будет против» 1-2 сезоны: смотреть сериал онлайн

Продолжение популярного сериала от известных шоуменов из «Уральских пельменей». Роль председателя ТСЖ Тамары Игоревны Калугиной исполнил Дмитрий Брекоткин.

Премьера 2 сезона сериала «Мама будет против» состоялась 5 ноября 2024 года на телеканале СТС. Новые серии выходили до 21 ноября ежедневно с понедельника по четверг.

Первый сезон был показан на СТС с 7 по 23 ноября 2023 года. Всего за два года было снято 26 серий.

Смотреть онлайн все серии можно на сайте телеканала СТС (первые серии каждого сезона — бесплатно).

Жанр — комедия.

Режиссер — Артур Румынский.

Страна — Россия.

Актеры — Сергей Ершов, Роман Постовалов, Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Михаил Тарабукин.

Фото: СТС.