HR Новости

«Мама будет против» 1-2 сезоны: смотреть сериал онлайн

Сегодня, 11:37 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Мама будет против 2 сезон

Продолжение популярного сериала от известных шоуменов из «Уральских пельменей». Роль председателя ТСЖ Тамары Игоревны Калугиной исполнил Дмитрий Брекоткин.

Премьера 2 сезона сериала «Мама будет против» состоялась 5 ноября 2024 года на телеканале СТС. Новые серии выходили до 21 ноября ежедневно с понедельника по четверг.

Первый сезон был показан на СТС с 7 по 23 ноября 2023 года. Всего за два года было снято 26 серий.

Смотреть онлайн все серии можно на сайте телеканала СТС (первые серии каждого сезона — бесплатно).

Жанр — комедия.

Режиссер — Артур Румынский.

Страна — Россия.

Актеры — Сергей Ершов, Роман Постовалов, Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Михаил Тарабукин.

Фото: СТС.
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    Источник: HR Новости







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