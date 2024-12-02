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Разговоры о важном: тема на 2 декабря 2024 года

Сегодня, 11:57 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 2 декабря 2024

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 2 декабря 2024 года, будет посвящен теме «Миссия-милосердие». Занятие будет приурочено ко Дню волонтера.

Цель урока — формирование осознанного отношения к волонтерской деятельности; формирование представления о жизни как, в том числе, о проявлении себя в различных видах волонтерской деятельности; воспитание нравственных качеств личности. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Фото: edsoo.ru.
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