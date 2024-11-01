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Матчи Кубка России по футболу 2024/2025: расписание

Сегодня, 13:40 Автор: Андрей Моисеев




Кубок России по футболу 2024 2025

В начале ноября состоялись первые матчи 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу.

В первый день «Спартак» проиграл в Москве «Ростову» (0:1), московское «Динамо» уступило «Локомотиву» (1:2). 6 ноября «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), «Зенит» крупно обыграл в Санкт-Петербурге «Ахмат» (3:0).

Интересный факт: в этом розыгрыше Кубка России «Зенит» в семи матчах забил 16 мячей и пропустил только два — от «Акрона».

Ответные поединки пройдут 26-28 ноября. В эти же дни пройдут первые четвертьфинальные поединки Пути регионов.

Путь РПЛ:

26 ноября: 20:30 ЦСКА – Рубин.

27 ноября: 18:15 Ахмат – Зенит, 20:30 Ростов – Спартак.

28 ноября: 19:30 Локомотив – Динамо М.

Путь регионов:

26 ноября: 16:00 Тюмень – Краснодар, 18:15 Шинник – Акрон.

27 ноября: 16:00 Урал – Химки, 18:15 Сочи – Динамо Мх

Смотреть онлайн все матчи 1/4 финала Кубка России по футболу (кроме игры в Сочи). Прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ».

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Смотреть онлайн матчи Кубка России по футболу

Фото: РИА Новости, rfs.ru.
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    Источник: HR Новости







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