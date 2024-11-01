«Молодежка. Новая смена» (2024): смотреть сериал онлайн

Продолжение популярного хоккейного сериала «Молодежка», последний сезон которого вышел на экраны пять лет назад. Сможет ли новый тренер привести команду Студенческой лиги «Акул Политеха» к победе?

Премьера сериала «Молодежка. Новая смена» состоялась 5 ноября 2024 года на телеканале СТС. Новые серии выходили ежедневно с понедельника по четверг до 21 ноября.

Режиссеры — Андрей Головков, Андрей Силкин.

Страна — Россия.

Актеры — Влад Канопка, Владимир Зайцев, Иван Жвакин, Иван Мулин, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Егор Кирячок, Никита Паршин, Вячеслав Паршин.

Смотреть онлайн продолжение спортивной драмы можно на сайте СТС и в онлайн-кинотеатрах Иви, Wink, Okko и Кинопоиск. На первых трех площадках 1 серию можно смотреть бесплатно.

Жанр — спорт, драма, комедия.

Фото: СТС.