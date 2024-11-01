HR Новости

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей

Сегодня, 12:13 Автор: Андрей Моисеев




С 22 по 24 ноября состоялись матчи 16 тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.

«Рубин» обыграл на своем поле «Акрон» (3:0), «Оренбург» уступил дома «Зениту» (0:1), ЦСКА проиграл в Москве «Ростову» (1:2).

«Химки» сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2), «Спартак» выиграл у «Локомотива» (5:2), «Крылья Советов» переиграли в Самаре «Ахмат» (2:1).

«Факел» поделил очки с московским «Динамо» (1:1), «Пари НН» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 16 тура выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня

Расписание матчей 17 тура:

30 ноября: 14:00 Акрон – Оренбург, 16:30 ЦСКА – Рубин, 19:00 Ростов – Пари НН.

1 декабря: 14:00 Локомотив – Химки, 16:30 Зенит – Крылья Советов, 19:00 Динамо Мх – Факел, 19:30 Краснодар – Спартак.

2 декабря: 19:00 Ахмат – Динамо М.
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    Источник: HR Новости







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