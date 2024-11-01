Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей

С 22 по 24 ноября состоялись матчи 16 тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.
«Рубин» обыграл на своем поле «Акрон» (3:0), «Оренбург» уступил дома «Зениту» (0:1), ЦСКА проиграл в Москве «Ростову» (1:2).
«Химки» сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2), «Спартак» выиграл у «Локомотива» (5:2), «Крылья Советов» переиграли в Самаре «Ахмат» (2:1).
«Факел» поделил очки с московским «Динамо» (1:1), «Пари НН» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0).
Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 16 тура выглядит следующим образом.
Расписание матчей 17 тура:
30 ноября: 14:00 Акрон – Оренбург, 16:30 ЦСКА – Рубин, 19:00 Ростов – Пари НН.
1 декабря: 14:00 Локомотив – Химки, 16:30 Зенит – Крылья Советов, 19:00 Динамо Мх – Факел, 19:30 Краснодар – Спартак.
2 декабря: 19:00 Ахмат – Динамо М.