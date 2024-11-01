Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей Сегодня, 12:13 Автор: Андрей Моисеев









С 22 по 24 ноября состоялись матчи 16 тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты. «Рубин» обыграл на своем поле «Акрон» (3:0), «Оренбург» уступил дома «Зениту» (0:1), ЦСКА проиграл в Москве «Ростову» (1:2). «Химки» сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2), «Спартак» выиграл у «Локомотива» (5:2), «Крылья Советов» переиграли в Самаре «Ахмат» (2:1). «Факел» поделил очки с московским «Динамо» (1:1), «Пари НН» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0). Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 16 тура выглядит следующим образом. Расписание матчей 17 тура: 30 ноября: 14:00 Акрон – Оренбург, 16:30 ЦСКА – Рубин, 19:00 Ростов – Пари НН. 1 декабря: 14:00 Локомотив – Химки, 16:30 Зенит – Крылья Советов, 19:00 Динамо Мх – Факел, 19:30 Краснодар – Спартак. 2 декабря: 19:00 Ахмат – Динамо М.

Расписание матчей 17 тура РПЛ сезона 2024/2025 «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ











Источник: HR Новости











