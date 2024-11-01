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Газопроводы «Северный поток 1 и 2» на карте

Сегодня, 13:21 Автор: Андрей Моисеев




Газопровод Северный поток 1 2

Магистральные экспортные газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2» между Россией и Германией проходят по дну Балтийского моря.

Длина «Северного потока 1» составляет 1224 км, «Северного потока 2» — 1234 км.

Маршрут первой ветки проходит от Выборга до Грайфсвальда, вторая ветка протянута от Усть-Луга до Грайфсвальда.

Топливо в газопроводы поставлялось с Бованенковского и Южно-Русского месторождений.

27 ноября. По меньшей мере шесть взрывных устройств были размещены на четырех нитках «Северного потока 1» и «Северного потока 2», сообщает немецкая газета Welt.
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