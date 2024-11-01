Газопроводы «Северный поток 1 и 2» на карте Сегодня, 13:21 Автор: Андрей Моисеев









Магистральные экспортные газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2» между Россией и Германией проходят по дну Балтийского моря. Длина «Северного потока 1» составляет 1224 км, «Северного потока 2» — 1234 км. Маршрут первой ветки проходит от Выборга до Грайфсвальда, вторая ветка протянута от Усть-Луга до Грайфсвальда. Топливо в газопроводы поставлялось с Бованенковского и Южно-Русского месторождений. 27 ноября. По меньшей мере шесть взрывных устройств были размещены на четырех нитках «Северного потока 1» и «Северного потока 2», сообщает немецкая газета Welt.

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