HR Новости

КХЛ 2024/2025: расписание матчей на сегодня

Сегодня, 07:43 Автор: Андрей Моисеев




Смотреть бесплатно онлайн КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. В расписании предусмотрены три перерыва — на проведение Кубка Первого канала в декабре, новогодняя пауза и на Матч звезд в феврале.

Всего в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Клубы проведут по 68 игр, сезон включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ можно на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — 2 декабря «Салават Юлаев» сыграет с «Трактором» (16:45 мск).

Расписание матчей КХЛ на сегодня:

28 ноября: 12:00 Адмирал – СКА, 17:00 Салават Юлаев – Витязь, 17:00 Автомобилист – Авангард, 19:30 Локомотив – Трактор, 19:30 Динамо М – ЦСКА, 19:30 Нефтехимик – Спартак.

29 ноября: 17:00 Металлург Мг – Барыс, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Лада.
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    Источник: HR Новости







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