HR Новости

Актеры сериала «Последний богатырь. Наследие»: смотреть онлайн

Сегодня, 13:00 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Последний богатырь. Наследие

Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» происходит спустя 20 лет после событий, которые произошли в третьей части киноверсии.

Интересный факт: действие сказки происходит в Белогорье, но в реальности съемки происходили в специально построенных декорациях около Химок, а также в различных районах Приэльбрусья.

Премьера состоялась в пятницу 27 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START. В первый день показали две серии, новые выходили еженедельно по пятницам до 8 ноября (8 серий).

Смотреть бесплатно онлайн 1 серию и все серии по подписке можно в кинотеатре START.

Жанр — фэнтези, комедия, приключения.

Режиссер — Антон Маслов.

Страна — Россия.

Актеры — Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов.

Актеры сериала Последний богатырь Наследие

Отзывы: «Кологривого еще не показали, но явно не считаю его актером, ради которого стоит смотреть сериал», «Никакой примеси былинного эпоса тут нет и в помине. Кроме имен героев и костюмов», «приятно смотреть, получился отличный сказочный сериал».

Фото: START.
  • «Против всех» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
  • «Жить жизнь» 1-2 сезоны: смотреть сериал онлайн
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    Сериал «Макрон» (2024): смотреть онлайн, актеры, дата выхода
    Актеры сериала «Последний богатырь. Наследие»: смотреть онлайн
    «Скорая помощь» 7 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    «Жизнь по вызову» (2024) 1-3 сезоны: смотреть сериал онлайн
    «Жить жизнь» 1-2 сезоны: смотреть сериал онлайн
    Где находится Алеппо на карте Сирии
    «Трасса» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Дом Дракона» 1-2 сезоны: смотреть сериал онлайн
    «Триггер» 1-3 сезоны: смотреть сериал онлайн
    КХЛ 2024/2025: расписание матчей на сегодня


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru