Актеры сериала «Последний богатырь. Наследие»: смотреть онлайн

Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» происходит спустя 20 лет после событий, которые произошли в третьей части киноверсии.

Интересный факт: действие сказки происходит в Белогорье, но в реальности съемки происходили в специально построенных декорациях около Химок, а также в различных районах Приэльбрусья.

Премьера состоялась в пятницу 27 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START. В первый день показали две серии, новые выходили еженедельно по пятницам до 8 ноября (8 серий).

Смотреть бесплатно онлайн 1 серию и все серии по подписке можно в кинотеатре START.

Жанр — фэнтези, комедия, приключения.

Режиссер — Антон Маслов.

Страна — Россия.

Актеры — Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов.

Отзывы: «Кологривого еще не показали, но явно не считаю его актером, ради которого стоит смотреть сериал», «Никакой примеси былинного эпоса тут нет и в помине. Кроме имен героев и костюмов», «приятно смотреть, получился отличный сказочный сериал».

Фото: START.