«Мосгаз. Дело №10: Метроном» (2024): смотреть сериал онлайн

Очередной сезон популярного сериала «Мосгаз» продолжает рассказывать о трудовых буднях и личной жизни майора московской милиции Ивана Черкасова. Герой Андрея Смолякова теперь в отставке.
Премьера 10 сезона сериала «Мосгаз» состоялась 4 ноября 2024 года на Первом канале. Новые серии выходили ежедневно с понедельника по четверг до 14 ноября.
Сколько сезонов и серий в сериале «Мосгаз»
Премьера сериала состоялась на Первом канале 29 октября 2012 года. Всего в каждом из 10-ти сезонов было снято восемь серий, исключение составил второй сезон («Палач», 10 серий).
Смотреть все серии можно в онлайн-кинотеатре Okko.
Жанр — детектив, криминал.
Страна — Россия.
Режиссеры — Евгений Звездаков.
Актеры — Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Фёдор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов.
Фото: Okko.