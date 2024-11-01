«Зимородок» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

3 сезон сериала «Зимородок»

Премьера 3 сезона сериала «Зимородок» состоялась 13 сентября 2024 года на турецком телеканале Star TV. В России 12 (85) серию можно смотреть 29 ноября в онлайн-кинотеатрах Иви (в 19:55) и START (в 21:00).

Дата выхода новых серий:

12 (85) серия — 29 ноября

13 (86) серия — 6 декабря

14 (87) серия — 13 декабря

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия первого сезона вышла в июне 2023 года. В первом сезоне было снято 36 серий и 37 во втором.

Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Оригинальное название - Yali Çapkini.

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Бурджу Алптекин.

Актеры - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.

Фото: Ster TV.