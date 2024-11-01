«Экстрасенсы. Реванш» (2024) 2 сезон: смотреть онлайн

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» — развлекательное антинаучное реалити-шоу, в котором снимаются бывшие участники «Битвы экстрасенсов».

Съемки 2 сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» начались летом 2024 года, премьера состоялась в субботу, 7 сентября, на телеканале ТНТ.

Премьера шоу состоялась на ТНТ 13 января 2024 года. Заключительная серия первого сезона вышла в марте. Всего в первом сезоне было снято 10 серий.

Ведущий — Марат Башаров.

Жюри — Илья Ларионов и Вера Сотникова (принимали участие в первом сезоне), Влад Череватый и Олег Шепс.

Прошлые серии можно смотреть в хорошем качестве на Rutube.

Смотреть онлайн 13 (23) выпуск реалити-шоу «Экстрасенсы. Реванш» на телеканале ТНТ 30 ноября 2024, в 18:30 (МСК).

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Фото: ТНТ.