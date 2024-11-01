«Великолепный век»: смотреть сериал онлайн

В турецком сериале «Великолепный век» зритель окунется в атмосферу жизни Османской империи в период правления султана Сулеймана Великолепного. В центре сюжета — отношения султана со славянской рабыней Александрой.

Сколько сезонов и серий в сериале «Великолепный век»

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Show TV 5 января 2011 года. Заключительная серия первого сезона вышла 22 июня. Всего за один сезон было показано 24 серии.

В России дебютный сезон сериала «Великолепный век» впервые показали на телеканале «Домашний» в январе 2012 года. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального. В турецкой версии 139 серий (4 сезона), в русской — 155 (5 сезонов).

Оригинальное название — Muhtesem Yüzyil.

Жанр — мелодрама, драма, история, военный, биография.

Страна — Турция.

Режиссеры — Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын.

Актеры — Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Нур Феттахолу, Мехмет Гюнсюр, Небахат Чехре, Сельма Эргеч, Окан Ялабык, Селен Озтюрк, Селим Байрактар, Энгин Озтюрк.

На сайте телеканала можно бесплатно смотреть первые 140 серий картины.

Смотреть онлайн 141 и 142 серию сериала «Великолепный век» на канале «Домашний» 30 ноября 2024, в 19:00 (МСК).

Домашний: прямой эфир онлайн - бесплатно

Фото: Домашний.