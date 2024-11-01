«Полярный» 4 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

В очередном сезоне популярного сериала бывший бандит Витя в исполнении Михаила Пореченкова уступит кресло мэра Полярного амбициозной Раисе Борисовне и будет бороться с китайской мафией, которая под прикрытием инвестиций в автомобильный завод хочет развить нелегальную деятельность.

Премьера 4 сезона сериала «Полярный» состоится 2 декабря 2024 года на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Новые серии будут выходить ежедневно с понедельника по четверг до 25 декабря.

Интересный факт: съемки проходили в Кировске, Апатитах и Полярных Зорях Мурманской области.

Сколько сезонов и серий в сериале «Полярный»

Премьера сериала состоялась 28 октября 2019 года на телеканале ТНТ. Всего в первом сезоне было снято 14 серий.

1 сезон: 28 октября — 19 ноября 2019 (1 — 14 серии)

2 сезон: 8 ноября — 1 декабря 2021 (15 — 30 серии)

3 сезон: 20 ноября — 6 декабря 2023 (31 — 46 серии)

Жанр — комедия, криминал.

Режиссеры — Михаил Старчак, Константин Статский, Илья Аксенов.

Страна — Россия.

Актеры — Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Карина Зверева, Филипп Дьячков, Мария Кравченко, Антон Богданов, Александр Ратников, Ян Цапник.

Смотреть онлайн 1-2 серии (47-48 серии) 4 сезона сериала «Полярный» на телеканале ТНТ 2 декабря 2024, в 20:00 (МСК).

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Фото: ТНТ.