HR Новости

Шоу «Аватар» (2024) 3 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 07:04 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Аватар 3 сезон

В шоу «Аватар» звезды российской эстрады управляют в специальной студии знакомыми с детства сказочными героями. Жюри, в которое в четвертом выпуске входили Тимур Батрутдинов, Марк Тишман, Кирилл Туриченко и Сергей Лазарев, предстояло отгадать, кто скрывается за цифровыми героями.

Премьера 3 сезона состоялась 3 ноября 2024 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям.

В 4 выпуске шоу «Аватар» покинула Сирена, которой управляла Дарья Блохина.

Старые выпуски можно посмотреть на странице канала на Rutube.

Смотреть онлайн 5 выпуск шоу «Аватар» на телеканале НТВ 1 декабря 2024, в 20:20 (МСК).

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Смотреть онлайн шоу Аватар 5 выпуск

Фото: НТВ.
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    Источник: HR Новости







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