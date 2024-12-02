Разговоры о важном: тема на 2 декабря 2024 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 2 декабря 2024 года, будет посвящен теме «Миссия-милосердие». Занятие будет приурочено ко Дню волонтера.

Цель урока — формирование у обучающихся понимания милосердия как важной духовно-нравственной ценности и добровольчества как общественно значимой деятельности, воспитание уважительного отношения к людям, оказывающим помощь на безвозмездной основе, развитие стремления совершать добрые дела и осознания личного вклада в развитие нашей страны. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Фото: edsoo.ru.