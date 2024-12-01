«Краснодар» — «Спартак»: смотреть онлайн

В воскресенье, 1 декабря, в Краснодаре пройдет встреча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». Поединок начнется в 19:30 по московскому времени.

В предыдущем туре «быки» сыграли вничью с «Химками» (2:2), а красно-белые крупно обыграли «Локомотив» (5:2).

Букмекеры считают подопечных Мурада Мусаева фаворитами встречи. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2.25. В случае если победит «Спартак», сыграет коэффициент 3.25. На ничью можно сделать ставку за 3.65.

Смотреть онлайн матч «Краснодар» — «Спартак» можно бесплатно на сайте телеканала «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ (38 очков), «Спартак» идет четвертым (31 очко).