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«Триггер» 3 сезон: смотреть сериал онлайн

Сегодня, 07:53 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Триггер 3 сезон

В третьем сезоне популярного российского сериала главный герой в исполнении Максима Матвеева возвращается в Москву, чтобы помочь пациентам своими оригинальными методами. Кто Артем Стрелецкий — гениальный психолог или манипулятор?

Премьера 3 сезона сериала «Триггер» состоялась 19 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск». Новые серии выходили еженедельно по четвергам до 7 ноября.

Отзывы на сериал «Триггер»: «очень яркий сериал про настройщика наших мозгов», «столько интриг и напряжения что драматичная лента выталкивала из зоны комфорта не только пациентов Артема, но и меня как зрителя», «рекомендую к просмотру, у кого много времени, Иванову обожаю».

1 сезон: 10 февраля — 5 марта 2020 (16 серий)

2 сезон: 7 января — 14 мая 2022 (16 серий)

Жанр — драма.

Режиссеры — Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.

Страна — Россия.

Актеры — Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.

Фото: Кинопоиск.
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    Источник: HR Новости







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