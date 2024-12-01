КХЛ 2024/2025: расписание матчей на сегодня, смотреть онлайн

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. В расписании предусмотрены три перерыва — на проведение Кубка Первого канала в декабре, новогодняя пауза и на Матч звезд в феврале.

Всего в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Клубы проведут по 68 игр, сезон включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ можно на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — 2 декабря. «Салават Юлаев» сыграет с «Трактором» (16:45 мск).

Расписание матчей КХЛ на сегодня:

1 декабря: 14:00 Авангард – Северсталь, 17:00 ЦСКА – Барыс, 17:00 Куньлунь Ред Стар – Динамо М.

2 декабря: 12:00 Амур – ХК Сочи, 12:30 Адмирал – Локомотив, 15:30 Сибирь – Динамо Мн, 17:00 Автомобилист – Спартак, 17:00 Салават Юлаев – Трактор, 19:30 Витязь – Нефтехимик.