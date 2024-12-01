Биатлон России 2024: расписание, смотреть онлайн

Первый в сезоне 2024/2025 этап Кубка России по биатлону проходит с 29 ноября по 1 декабря в Ханты-Мансийске.
В пятницу лучшие биатлонисты разыграли медали в спринте, в субботу прошла одиночная смешанная эстафета, а в воскресенье определятся лучшие в смешанной эстафете.
Всего в рамках Кубка России запланировано проведение пяти этапов, а финал состоится в Златоусте в марте будущего года.
Смотреть онлайн смешанную эстафету на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске. Прямой эфир пройдет на телеканале «Матч ТВ», трансляция начнется 1 декабря 2024, в 09:30 (мск).
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Фото: Матч ТВ.