HR Новости

Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2024/2025: Капризов — первый

Сегодня, 08:45 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов

Список самых результативных игроков регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавляет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На счету хоккеиста 15 шайб и 23 результативные передачи в 23 матчах.

Второе место занимает чех Мартин Нечас из «Каролины» (12+25), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» (7+29).

На четвертом месте находится американец Джек Айкел из «Вегаса» (8+28), замкнул пятерку лидеров форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (12+22).

Артемий Панарин занимает 20-е место в списке лучших по системе «гол+пас» (13+15), на 22-й строчке Иван Барбашев из «Голден Найтс» (12+15).

Фото: ХК Миннесота.
  • Стало известно, кто стал лучшим бомбардиром НХЛ 2023/2024
  • Овечкин возглавил список снайперов НХЛ сезона 2024/2025
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2024/2025: Капризов — первый
    «Невский. Близкий враг» 7 сезон: смотреть сериал онлайн
    Биатлон России 2024: расписание, смотреть онлайн
    КХЛ 2024/2025: расписание матчей на сегодня, смотреть онлайн
    «Триггер» 3 сезон: смотреть сериал онлайн
    «Слово пацана»: дата выхода 2 сезона, смотреть сериал онлайн
    «Краснодар» — «Спартак»: смотреть онлайн
    Разговоры о важном: тема на 2 декабря 2024 года
    «Звездные танцы» (2024) 5 выпуск: смотреть онлайн
    Шоу «Аватар» (2024) 3 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru