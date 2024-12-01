Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2024/2025: Капризов — первый Сегодня, 08:45 Автор: Андрей Моисеев









Список самых результативных игроков регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавляет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На счету хоккеиста 15 шайб и 23 результативные передачи в 23 матчах. Второе место занимает чех Мартин Нечас из «Каролины» (12+25), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» (7+29). На четвертом месте находится американец Джек Айкел из «Вегаса» (8+28), замкнул пятерку лидеров форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (12+22). Артемий Панарин занимает 20-е место в списке лучших по системе «гол+пас» (13+15), на 22-й строчке Иван Барбашев из «Голден Найтс» (12+15). Фото: ХК Миннесота.

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Источник: HR Новости











