Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей Вчера, 21:32 Автор: Андрей Моисеев









В субботу и воскресенье состоялись семь из восьми матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты. «Акрон» обыграл на своем поле «Оренбург» (1:0), ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (2:2), «Ростов» разгромил дома «Пари НН» (4:0). «Локомотив» уступил в Черкизово «Химкам» (1:3), «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3), махачкалинское «Динамо» поделило очки с «Факелом» (0:0). «Спартак» выиграл в гостях у «Краснодара» (3:0). Матч между «Ахматом» и московским «Динамо» состоится 2 декабря. Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 17-го тура выглядит следующим образом. Расписание матчей 18-го тура: 7 декабря: 14:00 Спартак – Пари НН, 16:30 Ростов – Крылья Советов, 16:30 Зенит – Акрон, 19:00 Динамо Мх – Рубин. 8 декабря: 14:00 Динамо М – Химки, 16:30 Факел – ЦСКА, 19:00 Ахмат – Оренбург, 19:30 Краснодар – Локомотив.

Расписание матчей 17 тура РПЛ сезона 2024/2025 «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ











Источник: HR Новости











