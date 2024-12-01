HR Новости

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей

Вчера, 21:32 Автор: Андрей Моисеев




В субботу и воскресенье состоялись семь из восьми матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.

«Акрон» обыграл на своем поле «Оренбург» (1:0), ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (2:2), «Ростов» разгромил дома «Пари НН» (4:0).

«Локомотив» уступил в Черкизово «Химкам» (1:3), «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3), махачкалинское «Динамо» поделило очки с «Факелом» (0:0).

«Спартак» выиграл в гостях у «Краснодара» (3:0).

Матч между «Ахматом» и московским «Динамо» состоится 2 декабря.

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 17-го тура выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня

Расписание матчей 18-го тура:

7 декабря: 14:00 Спартак – Пари НН, 16:30 Ростов – Крылья Советов, 16:30 Зенит – Акрон, 19:00 Динамо Мх – Рубин.

8 декабря: 14:00 Динамо М – Химки, 16:30 Факел – ЦСКА, 19:00 Ахмат – Оренбург, 19:30 Краснодар – Локомотив.
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    Источник: HR Новости







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