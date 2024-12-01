Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей

В субботу и воскресенье состоялись семь из восьми матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.
«Акрон» обыграл на своем поле «Оренбург» (1:0), ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (2:2), «Ростов» разгромил дома «Пари НН» (4:0).
«Локомотив» уступил в Черкизово «Химкам» (1:3), «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3), махачкалинское «Динамо» поделило очки с «Факелом» (0:0).
«Спартак» выиграл в гостях у «Краснодара» (3:0).
Матч между «Ахматом» и московским «Динамо» состоится 2 декабря.
Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 17-го тура выглядит следующим образом.
Расписание матчей 18-го тура:
7 декабря: 14:00 Спартак – Пари НН, 16:30 Ростов – Крылья Советов, 16:30 Зенит – Акрон, 19:00 Динамо Мх – Рубин.
8 декабря: 14:00 Динамо М – Химки, 16:30 Факел – ЦСКА, 19:00 Ахмат – Оренбург, 19:30 Краснодар – Локомотив.