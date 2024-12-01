«Салават Юлаев» — «Трактор»: смотреть онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 2 декабря, «Салават Юлаев» будет принимать на своем льду «Трактор» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/25. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Уфимские хоккеисты набрали 42 очка после 30 матчей и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Трактора» 46 очков и они идут первыми на Востоке.

Смотреть онлайн матч «Салават Юлаев» — «Трактор» можно бесплатно на сайте «Матч ТВ».

У «Салавата Юлаева» преимущество по личным встречам — 43 победы и 30 поражений. Матч в Уфе в начале сентября выиграли хозяева в серии буллитов (2:1 Б).