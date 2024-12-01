«Лихие» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сериал рассказывает о том, как отец и сын становятся частью самой влиятельной дальневосточной группировки 90-х. Охотник и егерь Павел Лиховцев воспитывает сына, держит пасеку, но все меняется в начале 90-х. В поисках лучшей жизни они отправляются в Хабаровск и попадают в эпицентр бандитских разборок.
Премьера сериала «Лихие» состоялась 24 октября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START. В первый день были показаны две серии, новые выходят еженедельно по четвергам.
Дата выхода:
1-2 серии — 24 октября
3 серия — 31 октября
4 серия — 7 ноября
5 серия — 14 ноября
6 серия — 21 ноября
7 серия — 28 ноября
8 серия — 5 декабря (заключительная)
Интересный факт: актер Артем Быстров, сыгравший главную роль, и режиссер Юрий Быков вместе работали в сериале «Метод».
Жанр — драма, криминал.
Режиссер — Юрий Быков.
Страна — Россия.
Актеры — Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков.
Фото: START.