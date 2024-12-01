«Первый номер» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Скандальному писателю дали уникальный шанс перезапустить глянцевый журнал после ухода зарубежных издателей. Новые владельцы Константину Иноземцеву всего месяц, чтобы подготовить к печати первый номер и вернуть свою подпорченную репутацию.

Интересный факт: сериал снят по сценарию Сергея Минаева, который долгое время был главредом русского Esquire и участвовал в 2022 году в переименовании его в «Правила жизни».

Премьера сериала «Первый номер» состоялась 1 декабря 2024 года в онлайн-кинотеатре KION. В первый день были показаны две серии, новые будут выходить каждую неделю по четвергам. Всего в сериале 10 эпизодов.

Дата выхода новых серий:

3 серия — 5 декабря

4 серия — 12 декабря

5 серия — 19 декабря

Смотреть бесплатно онлайн 1 серию на странице KION на Rutube.

Жанр — драма, комедия.

Режиссер — Клим Козинский (работал над сериалами «13 клиническая» и «Вне себя», в котором снимался Евгений Цыганов).

Страна — Россия.

Актеры — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Александра Ребенок, Игорь Верник, Александр Цыпкин, Леонид Ярмольник.

Фото: KION.