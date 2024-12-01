Карта Украины с областями и городами на русском языке

Граница России и Украины:

Карта Украины с областями и крупными городами. Красным цветом на карте (фото 2) указана граница России и Украины с учетом вхождения в РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Примерная протяженность границы между двумя странами составляет более 2000 км. Сухопутная во времена СССР между двумя республиками имела длину 1974 км.

Со стороны России с Украиной граничат новые территории, а также Брянская, Курская и Белгородские области.

Фото: Google Карты.