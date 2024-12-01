HR Новости

«Дайте шоу» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 10:39 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Дайте шоу

Обычная девушка Вера в прямом эфире ток-шоу «Правда» обвиняет известного певца Кирилла Артемьева в изнасиловании. Но нужна ли организаторам шоу эта правда?

Оригинальный актерский состав в откровенной драме о подводных течениях телешоу-бизнеса.

Премьера сериала «Дайте шоу» состоялась 1 ноября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Иви и KION. В первый день были показаны первые две серии, новые выходят каждую неделю по пятницам.

Дата выхода новых серий:

7 серия — 6 декабря

8 серия — 13 декабря (заключительная)

Смотреть бесплатно онлайн 1 серию на странице KION на Rutube.

Жанр — драма.

Режиссеры — Дмитрий Литвиненко, Ксения Чашей.

Страна — Россия.

Актеры — Милош Бикович, Олег Савостюк, Анастасия Красовская, Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков.

Фото: Иви.
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    Источник: HR Новости







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