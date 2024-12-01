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«Торпедо» — «Металлург»: смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 12:13 Автор: Андрей Моисеев




Смотреть онлайн Торпедо - Металлург 3 декабря

Во вторник, 3 декабря, «Торпедо» будет принимать на своем льду «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/25. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Нижегородские хоккеисты набрали 35 очков после 31 матча и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Магнитки» 36 очков и они идут пятыми на Востоке.

Смотреть онлайн матч «Торпедо» — «Металлург» можно бесплатно на сайте «Матч ТВ».

У «Металлурга» преимущество в личных встречах — 29 побед и 13 поражений. Матч в Магнитогорске в октябре выиграли гости со счетом 5:4.
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    Источник: HR Новости







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