«Торпедо» — «Металлург»: смотреть онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 3 декабря, «Торпедо» будет принимать на своем льду «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/25. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Нижегородские хоккеисты набрали 35 очков после 31 матча и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Магнитки» 36 очков и они идут пятыми на Востоке.

Смотреть онлайн матч «Торпедо» — «Металлург» можно бесплатно на сайте «Матч ТВ».

У «Металлурга» преимущество в личных встречах — 29 побед и 13 поражений. Матч в Магнитогорске в октябре выиграли гости со счетом 5:4.