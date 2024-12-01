HR Новости

Расписание матчей 18 тура РПЛ сезона 2024/2025

Сегодня, 13:25 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей 18 тура РПЛ

В 18 туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/2025 состоится один матч с приставкой «супер». «Краснодар» будет принимать на своем поле «Локомотив». Смотреть встречу онлайн можно будет в эфире «Матч ТВ».

Лидер чемпионата «Зенит» будет играть дома с «Акроном», ЦСКА сыграет в Воронеже с «Факелом».

Занимающий третью строчку «Спартак» встретится с «Пари НН», московское «Динамо» будет принимать «Химки».

Расписание матчей 18 тура РПЛ:

7 декабря: 14:00 Спартак – Пари НН, 16:30 Ростов – Крылья Советов, 16:30 Зенит – Акрон, 19:00 Динамо Мх – Рубин.

8 декабря: 14:00 Динамо М – Химки, 16:30 Факел – ЦСКА, 19:00 Ахмат – Оренбург, 19:30 Краснодар – Локомотив.
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    Источник: HR Новости







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