Разговоры о важном: тема на 9 декабря 2024 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 9 декабря 2024 года, будет посвящен теме «День Героев Отечества. Герои Отечества».

День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года 9 декабря.

Цель урока — формирование ценностного отношения к героям Отечества, к людям, чьи маленькие и большие подвиги влияют на благополучие людей, страны, региона; актуализация в сознании школьников понятий смелость и отвага, самопожертвование и ответственность за судьбу других. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Фото: edsoo.ru.