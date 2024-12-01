«Экстрим» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Работяга Серега решил оригинально развлечь важную гостью из Москвы. Главный герой инсценировал ее похищение в стиле 90-х и выступил при этом спасителем девушки. В итоге Ольга влюбилась в своего спасителя, но, когда правда открылась, решила ему жестко отомстить.

Интересный факт: Валя Карнавал хорошо известна пользователям TikTok‘а, на сегодняшний день у нее 28,2 млн подписчиков в этой социальной сети.

Премьера «Экстрим» состоится 2 декабря 2024 года. Смотреть бесплатно сериал можно в эфире СТС и по подписке официальном сайте телеканала.

Дата выхода серий:

1-2 серии — 2 декабря

3-4 серии — 3 декабря

5-6 серии — 4 декабря

7-8 серии — 5 декабря (заключительные)

Жанр — комедия.

Режиссер — Андрей Берченко.

Страна — Россия.

Актеры — Валентина Карнаухова (Валя Карнавал), Дмитрий Белоцерковский, Ян Цапник, Марина Федункив, Семён Стругачёв, Семён Молоканов, Игорь Жижикин, Юлия Серина.

Смотреть онлайн 5 и 6 серии сериала «Экстрим» на телеканале СТС 4 декабря 2024, в 19:00 (МСК).

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Фото: СТС.