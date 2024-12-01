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Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025: Капризов — первый

Сегодня, 07:56 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов

Список самых результативных игроков регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавляет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На счету хоккеиста 16 шайб и 23 результативные передачи в 24 матчах.

Второе место занимает чех Мартин Нечас из «Каролины» (13+26), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» (9+30).

На четвертом месте находится американец Джек Айкел из «Вегаса» (8+28), замкнул пятерку лидеров форвард «Эвеланш» Микко Рантанен (15+20).

Никита Кучеров занимает 7-е место в списке лучших по системе «гол+пас» (12+22), на 18-й строчке расположился Артемий Панарин из «Рейнджерс» (13+16).

Фото: ХК Миннесота.
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    Источник: HR Новости







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