Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025: Капризов — первый Сегодня, 07:56 Автор: Андрей Моисеев









Список самых результативных игроков регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавляет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На счету хоккеиста 16 шайб и 23 результативные передачи в 24 матчах. Второе место занимает чех Мартин Нечас из «Каролины» (13+26), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» (9+30). На четвертом месте находится американец Джек Айкел из «Вегаса» (8+28), замкнул пятерку лидеров форвард «Эвеланш» Микко Рантанен (15+20). Никита Кучеров занимает 7-е место в списке лучших по системе «гол+пас» (12+22), на 18-й строчке расположился Артемий Панарин из «Рейнджерс» (13+16). Фото: ХК Миннесота.

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Источник: HR Новости











