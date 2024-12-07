«Звездные танцы» (2024) 6 выпуск: смотреть онлайн Сегодня, 08:34 Автор: Андрей Моисеев









Шоу «Звездные танцы» — развлекательное шоу канала ТНТ, в котором наравне со звездами шоу-бизнеса и известными спортсменами участвуют лучшие танцоры страны. Премьера шоу «Звездные танцы» состоялась 3 ноября на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям. В проекте принимают участие фигуристка Евгения Медведева, Анфиса Чехова, рэпер DAVA, блогер Карина Нигай, певец Митя Фомин, певица Ольга Серябкина и другие участники. Наставницы — Ляйсан Утяшева, Татьяна Денисова. Телеканал выкладывает прошлые выпуски в хорошем качестве на Rutube. С 5 выпуска шоу выходит по субботам в 23:00. Смотреть онлайн 6 выпуск реалити-шоу «Звездные танцы» на телеканале ТНТ 7 декабря 2024, в 23:00 (МСК). ТНТ: прямой эфир онлайн - бесплатно Фото: ТНТ.

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Источник: HR Новости











