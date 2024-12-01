Кубок России по биатлону 2024/2025 2 этап: расписание, смотреть онлайн

Второй в сезоне 2024/2025 этап Кубка России по биатлону пройдет с 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске.

В пятницу лучшие биатлонисты разыграют медали в спринте, в субботу пройдет гонка преследования, а в воскресенье определятся лучшие в масс-старте.

Всего в рамках Кубка России запланировано проведение пяти этапов, финал состоится в Златоусте в марте будущего года.

Смотреть онлайн спринтерские гонки на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Прямой эфир пройдет на телеканале «Матч ТВ», трансляции начнутся 6 декабря 2024 в 08:30 мск (женщины) и 11:30 (мужчины).

Матч ТВ: прямой эфир онлайн — бесплатно

Фото: Матч ТВ.