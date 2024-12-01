«Макрон» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, дата выхода

Сериал рассказывает о том, как 24-летний парень влюбляется в свою 44-летнюю начальницу. Молодой человек привозит невесту на родину в Архангельскую область, чтобы познакомить ее со своими родителями.

Премьера сериала «Макрон» состоялась 11 ноября 2024 года на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Okko. В первый день были показаны две серии, новые выходят ежедневно с понедельника по четверг.

Дата выхода новых серий:

14 серия — 2 декабря

15 серия — 3 декабря

16 серия — 4 декабря

17 серия — 5 декабря

18 серия — 9 декабря

19 серия — 10 декабря

20 серия — 11 декабря (заключительная)

Интересный факт: актрисе Марии Александровой, исполнившей роль Вики, 42 года; Алексею Лукину, сыгравшего в сериале Андрея Егорова, в апреле исполнилось 25 лет.

Жанр — комедия, мелодрама.

Режиссер — Ирина Аркадьева.

Страна — Россия.

Актеры — Марина Александрова, Алексей Лукин, Ольга Медынич, Михаил Трухин, Александр Робак, Дарья Пицик, Ольга Хохлова.

Смотреть онлайн 17 серию сериала «Макрон» на телеканале ТНТ 5 декабря 2024, в 21:30 (МСК).

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Фото: ТНТ.