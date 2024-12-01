СКА — «Динамо» Москва: смотреть онлайн, прямая трансляция

В четверг, 5 декабря, СКА будет принимать на своем льду московское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/25. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Питерские хоккеисты набрали 42 очка после 32 матчей и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Динамо» 43 очка и они идут третьими на Востоке.

Смотреть онлайн матч СКА — «Динамо» Москва можно бесплатно на сайте «Матч ТВ».

У СКА преимущество в личных встречах — 51 победа и 41 поражение. Матч в Москве в декабре прошлого года завершился победой гостей со счетом 3:2.