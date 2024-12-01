КХЛ 2024/2025: расписание, результаты последних игр

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. Всего в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Клубы проведут по 68 игр, сезон включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ можно на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — 5 декабря. СКА сыграет с московским «Динамо» (19:30 мск).

Результаты последних игр:

4 ноября: Амур – Локомотив – 3:4 ОТ, Адмирал – Динамо Мн – 4:0, Авангард – ХК Сочи – 6:0, Барыс – Спартак – 2:4, Витязь – ЦСКА – 1:2 ОТ, Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик – 2:5.

Расписание матчей КХЛ на сегодня:

5 декабря: 17:00 Трактор – Автомобилист, 18:00 Лада – Металлург Мг, 19:30 СКА – Динамо М.

6 декабря: 12:00 Амур – Динамо Мн, 17:00 Салават Юлаев – Сибирь, 19:00 Северсталь – Барыс, 19:30 Куньлунь Ред Стар – ХК Сочи, 19:30 Торпедо – ЦСКА, 19:30 Витязь – Ак Барс.