«Звезды в джунглях» 11 выпуск: смотреть онлайн

Шоу «Звезды в джунглях» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные актеры, блогеры, журналисты и юмористы выживают в джунглях Латинской Америки.
Съемки 6 сезона шоу «Звезды в джунглях» прошли летом 2024 года в Колумбии, премьера состоялась 22 сентября на телеканале ТНТ. Заключительная 15-я серия будет показана 29 декабря.
Кто ушел в 11 выпуске: испытание на вылет проходили Алана Мамаева и Наталья Бочкарева. Последняя покинула шоу.
Реалити-шоу планировали назвать «Однажды в джунглях», но организаторы решили в последний момент встроить программу в линейку реалити-франшизы «Звезды в…».
Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова.
Участники 1 выпуска — Александр Волохов, Алена Блин (Алена Жигалова), Дана Борисова, Даниил Вахрушев, Дарья Блохина, Евгения Кривцова, Игорь Чехов, Натан (Натан Миров), Бьянка, Лерчек (Валерия Чекалина), Филипп Воронин.
Старые выпуски телеканал выкладывает в хорошем качестве на Rutube.
Смотреть онлайн 12 выпуск реалити-шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ 8 декабря 2024, в 18:30 (МСК).
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Фото: ТНТ.