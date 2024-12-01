«Противостояние» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Полковник Костенко и его помощник отправляются в командировку в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк похож на случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны.

Интересный факт: сериал снят по одноименной повести Юлиана Семенова, которая вышла в 1979 году.

Премьера сериала «Противостояние» состоялась 26 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Иви и «Кинопоиск». В ноября сериал показывали на Первом канале.

Отзывы: «Думала будет хуже, главное, не сравнивать с первым фильмом и перетерпеть первую серию», «отличный ремейк фильма 1985 года», «такое прочтение романа Юлиана Семенова тоже имеет право на существование».

Жанр — детектив.

Режиссер — Тимур Алпатов.

Страна — Россия.

Актеры — Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков.

Фото: Иви.