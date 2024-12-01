«Прометей» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Самолет, следовавший из Барнаула в Москву, бесследно исчезает в 1998 году. Спустя 26 лет дочери одного из пассажиров рейса звонит отец и сообщает, что удачно приземлился в пункте назначения. За расследование запутанной истории берутся бывший сотрудник спецслужб (Филипп Янковский) и журналистка (Любовь Аксенова).

Премьера сериала «Прометей» состоялась на Иви и «Кинопоиске» 5 декабря 2024 года. В первый день показали четыре серии картины. Всего запланирован выход 8 эпизодов, оставшиеся четыре серии станут доступны для просмотра 2 января.

Жанр — детектив, триллер, фантастика.

Режиссер — Максим Свешников.

Страна — Россия.

Актеры — Филипп Янковский, Любовь Аксенова, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев, Игорь Гордин, Владимир Виноградов, Игорь Черневич.

Фото: Кинопоиск.