HR Новости

«Прометей» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 08:14 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Прометей 2024

Самолет, следовавший из Барнаула в Москву, бесследно исчезает в 1998 году. Спустя 26 лет дочери одного из пассажиров рейса звонит отец и сообщает, что удачно приземлился в пункте назначения. За расследование запутанной истории берутся бывший сотрудник спецслужб (Филипп Янковский) и журналистка (Любовь Аксенова).

Премьера сериала «Прометей» состоялась на Иви и «Кинопоиске» 5 декабря 2024 года. В первый день показали четыре серии картины. Всего запланирован выход 8 эпизодов, оставшиеся четыре серии станут доступны для просмотра 2 января.

Жанр — детектив, триллер, фантастика.

Режиссер — Максим Свешников.

Страна — Россия.

Актеры — Филипп Янковский, Любовь Аксенова, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев, Игорь Гордин, Владимир Виноградов, Игорь Черневич.

Фото: Кинопоиск.
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    Источник: HR Новости







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