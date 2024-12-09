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Разговоры о важном: тема на 9 декабря 2024 года

Сегодня, 08:53 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 9 декабря 2024

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 9 декабря 2024 года, будет посвящен теме «День Героев Отечества».

День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года 9 декабря.

Цель урока — расширение представлений обучающихся о подвиге и героизме, проявляемых людьми разных профессий, развитие нравственных представлений о долге и служении Отечеству. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Фото: edsoo.ru.
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