Разговоры о важном: тема на 9 декабря 2024 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 9 декабря 2024 года, будет посвящен теме «День Героев Отечества».

День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года 9 декабря.

Цель урока — расширение представлений обучающихся о подвиге и героизме, проявляемых людьми разных профессий, развитие нравственных представлений о долге и служении Отечеству. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Фото: edsoo.ru.