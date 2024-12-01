HR Новости

КХЛ 2024/2025: расписание, результаты последних игр

Сегодня, 07:57 Автор: Андрей Моисеев




КХЛ в сезоне 2024 2025 расписание матчей

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. Всего в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Клубы проведут по 68 игр, сезон включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ можно на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — до 17 декабря трансляций не будет.

Результаты последних игр:

6 декабря: Амур – Динамо Мн – 2:5, Салават Юлаев – Сибирь – 3:1, Северсталь – Барыс – 5:3, Куньлунь Ред Стар – ХК Сочи – 5:3, Торпедо – ЦСКА – 1:2 Б, Витязь – Ак Барс – 3:5.

Расписание матчей КХЛ на сегодня:

7 декабря: 14:00 Авангард – Автомобилист, 17:00 Динамо М – Металлург Мг.

8 декабря: 10:30 Амур – Адмирал, 13:00 Торпедо – Лада, 14:00 Витязь – Спартак, 14:30 Салават Юлаев – Ак Барс, 17:00 Куньлунь Ред Стар – Сибирь, 17:00 Локомотив – ЦСКА, 17:00 СКА – Барыс, 17:00 Северсталь – Трактор.
  • Расписание матчей 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    «Экстрим» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Невский» 8 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
    Где находится Берестки на карте Донецкой области
    Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025 на сегодня: Капризов — первый
    КХЛ 2024/2025: расписание, результаты последних игр
    Карта Украины с областями и городами, граница с Россией
    «Скорая помощь» 7 сезон: смотреть сериал онлайн
    «Звездные танцы» (2024) 6 выпуск: смотреть онлайн
    «Экстрасенсы. Реванш» (2024) 2 сезон: смотреть онлайн
    «Великолепный век» 1-4 сезоны: смотреть сериал онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru