КХЛ 2024/2025: расписание, результаты последних игр

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. Всего в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Клубы проведут по 68 игр, сезон включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ можно на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — до 17 декабря трансляций не будет.

Результаты последних игр:

6 декабря: Амур – Динамо Мн – 2:5, Салават Юлаев – Сибирь – 3:1, Северсталь – Барыс – 5:3, Куньлунь Ред Стар – ХК Сочи – 5:3, Торпедо – ЦСКА – 1:2 Б, Витязь – Ак Барс – 3:5.

Расписание матчей КХЛ на сегодня:

7 декабря: 14:00 Авангард – Автомобилист, 17:00 Динамо М – Металлург Мг.

8 декабря: 10:30 Амур – Адмирал, 13:00 Торпедо – Лада, 14:00 Витязь – Спартак, 14:30 Салават Юлаев – Ак Барс, 17:00 Куньлунь Ред Стар – Сибирь, 17:00 Локомотив – ЦСКА, 17:00 СКА – Барыс, 17:00 Северсталь – Трактор.