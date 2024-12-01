Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025 на сегодня: Капризов — первый Сегодня, 09:42 Автор: Андрей Моисеев









Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавляет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На счету хоккеиста 17 шайб и 25 результативных передач в 25 матчах. Второе место занимает чех Мартин Нечас из «Каролины» (14+27), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» (9+31). На четвертом месте находится американец Джек Айкел из «Вегаса» (9+30), замкнул пятерку лидеров форвард «Флориды» Сэм Райнхарт (19+18). Никита Кучеров на сегодня занимает 12-е место в списке лучших по системе «гол+пас» (12+22), на 15-й строчке расположился Артемий Панарин из «Рейнджерс» (15+17). Фото: ХК Миннесота.

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Источник: HR Новости











